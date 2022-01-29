أمورٌ عاديّةٌ في بلدٍ غير عاديّ

2022/01/29 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

أمرٌ عاديّ ..



أن يتم إطلاق الصواريخ على

مطار بغداد "الدوليّ"، وأن تصيبَ

شظاياها طائرة مدنيّة جاثمة على

المُدرّج ، وأن يخرج مسؤولٌ في سلطة

الطيران المدني العراقي، ليُطمئِ

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