2022/01/29 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن

وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر إلى

العراق.

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية

والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة،

في بيان، إن "شحنة جديدة من اللقاح

المضاد لفيروس كور

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا إلى العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).