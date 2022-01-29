لاتخدعكم حروبهم ضد الجرذان !

2022/01/29 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

في أيام حرب الثمان سنوات العراقية

الإيرانية، إعتاد العراقيون يومياً على

ترقب المذيع وهو يطل عليهم من خلال ذلك

الصندوق المركون في إحدى زوايا غرفهم

المسمى (التلفزيون) وهو يتلو بيان

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