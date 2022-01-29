150 الف نسمة تنتظر مشروع مياه الاسالة المتوقف منذ 10 سنوات في بني سعد

2022/01/29 | 20:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي، السبت، عن مشروع انقاذ 150 الف نسمة من العطش متوقف منذ 10 سنوات في بني سعد بمحافظة ديالى.وقال مدير ناحية بني سعد(20كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “مشروع الاسالة في بني سعد والذي تبلغ كلفته 45 مليار دينار ويعد اكبر المشاريع الاستراتيجية لتامين مياه […]

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