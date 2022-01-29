“كاف” يلغي المؤتمر الصحفي للمنتخب المصري

2022/01/29 | 20:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألغى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم السبت، المؤتمر الصحفي للمنتخب المصري لعدم حضور المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إلى القاعة في الوقت المحدد رغم الانتظار لساعة إضافية.ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره المغربي غداً الأحد على ملعب “أحمدو أهيدجو” في ياوندي ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كأس أمم إفريقيا – الكاميرون ٢٠٢١.[…]

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