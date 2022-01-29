2022/01/29 | 20:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور مايك كوهيا هذا الفيديو لرجل البريد فيUSPS، نيك، متحديًا (عاصفة) نورستر لتسليم البريد صباح يوم السبت.وقال كوهيا لـCNN: "نحن في ذروة العاصفة وقربنا من عاصفة ثلجية.كان مسار شركة البريد يستغرق على الأقل 2-3 ساعات وهو يسير على قدميه طوال الوقت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم عاصفة ثلجية قوية.. رجل بريد يواصل مهامه في هذا الحي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم عاصفة ثلجية قوية.. رجل بريد يواصل مهامه في هذا الحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).