توب 5: قوات أمريكية في شرق أوروبا قريبًا.. وضجة تسريب مدرب منتخب مصر

2022/01/29 | 20:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان بايدن إرسال قوات أمريكية إلى أوروبا الشرقية قريبًا، ورد نتنياهو على تقرير حول اتصال جمعه بولي العهد السعودي عن برنامج "بيغاسوس"، وفيديو مسرب لمدرب مصر يثير تفاعلا واسعًا، وتصريح إيلون موسك يهوي بقطاع المركبات الكهربائية بالكامل، وصولا إلى لحظة تحطم مقاتلة F35 أمريكية أثناء هبوطها على سطح سفينة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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