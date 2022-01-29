2022/01/29 | 20:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة بعد فوزه على غامبيا..الكاميرون أول الواصلين لدور نصف النهائي من كأس الامم الافريقية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فوزه على غامبيا.. الكاميرون أول الواصلين لدور نصف النهائي من كأس الامم الافريقية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فوزه على غامبيا.. الكاميرون أول الواصلين لدور نصف النهائي من كأس الامم الافريقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).