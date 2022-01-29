المرور العامة توضح أسباب تحرك عجلات الحمل في المدن بعد السادسة مساءً

2022/01/29 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، أسباب تحرك عجلات الحمل في المدن بعد الساعة السادسة مساءً، فيما نفت تلقي رجال المرور مبالغ مقابل السماح بهذه الحركة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هنالك استثناءات لعجلات الحمل لبعض الدوائر الحكومية، وكان بيان رقم 2 لسنة 2020 واضحا وصريحا بهذا الخصوص، وهو السماح للمركبات التي لديها كتاب حركة وهي فقط من يسمح لها بالحركة".

وأضاف، أن "بعض الدوائر تكون لديها التزامات أخرى او واجبات حتى بعد الدوام الرسمي، لهذا السبب نلاحظ وجود عجلات الحمل بعد الوقت المقرر بناء على كتاب او تخويل رسمي من قبل الدوائر"، مؤكداً أن "المديرية ملتزمة بهذا التخويل".

وأكد عدم وجود مبالغ مالية يتقاضاها منتسبو المرور العامة مقابل تحرك عجلات الحمل، وإنما يكون تحرك تلك العجلات بناء على كتاب رسمي من قبل الدوائر الحكومية المستفيدة".

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