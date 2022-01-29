مواطن بصري يحرق دراجته بسبب قرار الحظر

2022/01/29 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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أقدم مواطن في محافظة البصرة على حرق دراجته النارية في إحدى تقاطعات المحافظة بعد أن قامت إحدى نقاط التفتيش بمحاسبته بسبب تجواله رغم منع سير الدراجات بعد الساعة 6 مساءً

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