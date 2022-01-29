الكويت تعلق على استهداف مطار بغداد

2022/01/29 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت دولة الكويت، اليوم السبت، على استهداف مطار بغداد الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الصاروخي الارهابي الذي استهدف مطار بغداد الدولي في جمهورية العراق الشقيق".

وشددت الوزارة على "موقف دولة الكويت الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف"، مؤكدة "وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق الشقيق وتأييده في كل ما يتخذه من خطوات للحفاظ على أمنه واستقراره".

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