ذي قار: وفاة عاملين بعد سقوطهما في فتحة لتصريف المجاري

2022/01/29 | 21:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار لقي عاملان مصرعهما، السبت، إثر سقوطهما في فتحة تصريف مياه المجاري، في محافظة ذي قار.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرقها بذلت جهودا كبيرة لإخراج عاملين بعد سقوطهما في فتحة تصريف صحي رئيسية اثناء صيانتها في قضاء النصر بمحافظة ذي قار”.وأكد البيان، أن …

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