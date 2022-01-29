امين مجلس الوزراء يدعو إلى اعداد خطة لتحديد أولويات المشروعات في محافظة النجف

2022/01/29 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ دعا الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الإدارة المحلية في محافظة النجف الأشرف، إلى اعداد خطة تُحدّد أولويات احتياجات المحافظة للمشروعات ذات الأهمية والتي لها مساس مباشر مع المواطنين.وأضاف خلال اجتماعه بمحافظ النجف الأشرف، ماجد الوائلي، بحضور مدير هيئة الإعمار وقائد الشرطة، أن نجاح تجربة متابعة المشروعات المتلكئة في محافظة ذي قار، وتأليف صندوق الإعمار فيها، شجّع على نقلها إلى محافظة النجف الأشرف، وبقية المحافظات.وبين، أن الحكومة العراقية، عازمة على تقديم جميع وسائل الدعم، وتسخير إمكاناتها؛ من أجل النهوض بواقعها الخدمي والاقتصادي، لما تحتويه من مكانة دينية وتأريخية، وأنه سيتابع شخصياً ملف الإعمار وتوفير الخدمات بصورة مباشرة مع المحافظ وبقية الدوائر الخدمية.وشَدّد على ضرورة العناية بالمدينة القديمة وشوارعها، وإعداد تصاميم حديثة لمداخل المحافظة المرتبطة بالمحافظات المجاورة، وإيصال الخدمات الأساسية لأحياء المحافظة كافة، فضلاً عن العمل على شمول أقضية ونواحي المحافظة بالمشروعات بحسب الأهمية والحاجة الفعلية.وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ستعمل على التنسيق المباشر مع المؤسسات ذات العلاقة؛ لتقديم جميع أنواع الدعم اللازم، لعملية الإعمار./انتهى9

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