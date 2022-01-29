الاعلام الامني: القبض على احد الارهابيين كان يروم الدخول الى الفلوجة في الانبار

2022/01/29 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني عن القاء القبض على احد الارهابيين كان يروم الدخول الى الفلوجة في الانبار.وذكر بيان للخلية انه استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت توجه احد الارهابيين للدخول الى قضاء الفلوجة بالانبار , حيث تم على اثرها وبالتنسيق مع قوة برية من نصب كمين محكم له في سيطرة التحدي مدخل الفلوجة وإلقاء القبض عليه , وهو من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب./انتهى9

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