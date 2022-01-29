له علاقة بالخفافيش.. فيروس جديد في الصين قيد الدراسة

2022/01/29 | 21:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اكتشاف فيروس جديد يُعرف باسم NeoCoV، وقد يكون أكثر قابلية للانتقال وفقًا لدراسة جديدة أجراها علماء صينيون من ووهان.

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