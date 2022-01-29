سياسي كردي يهاجم زيباري ويتسائل: هل وصوله لكرسي الرئاسة وفاء للعراقيين؟

2022/01/29 | 21:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هاجم السياسي الكردي، النائب السابق، هوشيار عبد الله، اليوم السبت، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، هوشيار زيباري.وغرد عبد الله في صفحته على تويتر، وتابعته “ايرث نيوز”: “لأکثر من 17 دقیقة معظم الشعب العراقي ضحکوا من خلال برنامج البشیر شو علی هوشیار زیباری وفضائح اقالتە، هل هذا وفاء للعراق ان یکون نفس […]

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