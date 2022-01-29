الجيش الأميركي بالحسكة ينقل قيادات داعش الإرهابي ويضعهم قرب الحدود العراقية

2022/01/29 | 21:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… نقلت القوات الأمريكية في سوريا عددا من قياديي تنظيم “داعش” الارهابي معظمهم من جنسيات عربية وبلجيكية وهولندية، من سجن الصناعة في الحسكة، باتجاه بادية دير الزور شرقي البلاد.ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصادر خاصة، وتابعتها /المعلومة/، أن القوات الأمريكية استغلت حالة الفوضى والاشتباكات الحاصلة في محيط السجن، وحيي غويران والزهور، ونقلت 750 من […]

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