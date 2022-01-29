2022/01/29 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات إيجابية جديدة في صفوف المنتخب الوطني بغداد – ساري تحسين كشفت نتائجَ الفحصُ الطبي الذي أُجري لوفد المنتخبِ الوطنيّ في بيروت، عن ظهورِ اصابة كل من سامح سعيد والمدرب المساعد رزاق فرحان بكورونا، مما سيؤدي الى غيابهما عن الحضور في المباراةِ المقبلة امام لبنان.يذكرُ أن اللاعبين شيركو كريم وحسين جبار وسعد ناطق وأمجد […]

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