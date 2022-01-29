2022/01/29 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل يؤكد عدم تلقيه بلاغاً من الكويت بتعليق الرحلات الجوية تضامن عربي مع العراق في مواجهة أي إعتداء يقوّض جهود الإستقرار بغداد – قصي منذر اعربت دول عربية واسلامية عن تضامنها مع العراق في ما يتخذه من اجراءات لمواجهة اي اعتداء يهدد امنه ويقوض جهود الاستقرار، مؤكدة ان الاعتداء الذي استهدف مطار بغداد الدولي مدان […]

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