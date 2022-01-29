2022/01/29 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يدمّر نقطة إنطلاق داعش لتهديد ثلاث محافظات بغداد – الزمان نجح الحشد الشعبي، في انهاء خطر معسكر لداعش يعد نقطة لانطلاق خلاياه من عمق تلال حمرين صوب ديالى ومحافظتي كركوك وصلاح الدين، فيما اصيب ثلاثة منتسبين خلال اشتباكات مع مجاميع ارهابية ضمن قاطع مطيبيجة.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح امس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يدمّر نقطة إنطلاق داعش لتهديد ثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يدمّر نقطة إنطلاق داعش لتهديد ثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).