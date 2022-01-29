الكويت تندد بالاستهداف الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد

2022/01/29 | 21:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استنكرت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، الاستهداف الصاروخي الذي طال مطار بغداد الدولي.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “تعرب عن ادانتها واستنكارها للهجوم الصاروخي الارهابي الذي استهدف مطار بغداد الدولي في جمهورية العراق الشقيق”.وشددت، على “موقف دولة الكويت الى جانب العراق الشقيق وتأييده في كل ما يتخذه …

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