في حديثه عن الوضع الاقتصادي لبلاده.. أردوغان: ملايين في دول المنطقة يعيشون في بؤس

2022/01/29 | 21:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي إن الملايين من الناس في عدد كبير من دول منطقة الشرق الأوسط يعيشون في بؤس داخل بلادهم، في معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي لبلاده في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة.

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