بالفيديو: بسبب قرار الحظر.. مواطن يحرق دراجته النارية في احدى تقاطعات البصرة

2022/01/29 | 21:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اظهر تسجيل فيديوي، حرق مواطن لدراجته النارية بسبب محاسبته على اساس قرار حظر سير الدراجات النارية بعد الساعة السادسة مساء.وقال مراسل ايرث نيوز في البصرة ان “احد المواطنين في محافظة البصرة اقدم على حرق دراجته النارية في إحدى تقاطعات المحافظة بعد أن قامت إحدى نقاط التفتيش بمحاسبته بسبب تجواله رغم منع سير […]

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مواطن يحرق دراجته النارية في احدى تقاطعات البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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