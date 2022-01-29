الصحة: معظم الإصابات بكورونا تعود لاشخاص غير ملقحين

2022/01/29 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… نفت وزارة الصحة، السبت، تسجيل حالة وفاة بأوميكرون في ذي قار، وفيما أشارت إلى أن عدد الإصابات بالمتحور يتراوح ما بين الثلث والنصف من العدد الكلي حسب حصيلة كورونا اليومية، أكدت أن أغلب ما يسجل حالياً هو لأشخاص غير متطعمين باللقاح المضاد.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر للقناة الرسمية وتابعته /ألمعلومة/، […]

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