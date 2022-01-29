فاحت رائحة الطيب : من يوميات الغياب - 15 - مريم نجمه

2022/01/29 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه 1 .



- " الراحة الدائمة أعطِه يا رب , ونورُك الأزلي فليضئ له " .2 .



- " فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ " .



( بولس .



غلا 2 : 20 ) 3 .



فاحت رائحة الطيب يوم تركتَ أرضنا ورحلتَ إلى عالم الضوء , وبهاء السماء إذا لم تنكسر قارورة العطر , لا تفوح الرائحة , لا تنتشر في الأجواء " سيذاع الصيت في كل مكان .."..



وهكذا كان .إيها الحرّ , أيها الثائرالجبار الذي ......





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