حسين حجي كنجي ” أبو عمشه. - محمد السعدي

2022/01/29 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي شيوعي عراقي تولد بمدينة بحزاني عام ١-;-٩-;-٤-;-٤-;- التابعة الى محافظة الموصل وسط عائلة ميسورة الحال ولقد إمتهنت السياسة بوقت مبكر على اصولها فنشأوا على تقاليدها الوطنية والثورية مما دفعتهم مقابل ذلك إثمان باهضة في الارواح واليتم والعوز الدائم والهجرة القسرية ، اجتمعت كل تلك الظروف لتكون من شخصية ”أبو عمشه” رفيقاً ومناضلاً وأنساناً .



تحدى مع نفسه أولاً ما أصابهم من أذى وخسائر طيلة المس ......





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