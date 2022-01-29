تويوتا تتصدر قائمة مبيعات السيارات في العالم

2022/01/29 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… احتفظت مجموعة تويوتا، بالصدارة بين الشركات الأكثر مبيعا للسيارات في العالم بعد أن تمكنت من تجاوز أزمة النقص في الرقائق الدقيقة ومشكلات في سلاسل الإمداد لتتغلب على فولكسفاغن للعام الثاني على التوالي.وأعلنت الشركة اليابانية العملاقة إنها باعت قرابة 10,5 مليون سيارة في 2021، بارتفاع بنحو 10 بالمئة مقارنة ب2020، وبما يشمل وحدات […]

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