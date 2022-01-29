الحشد الشعبي يطيح بتاجر مخدرات بحوزته 20 الف حبة غربي الانبار

2022/01/29 | 22:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن قائد عمليات الانبار بالحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم السبت، القاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته 20 الف حبة مخدرة غربي المحافظة.وقال مصلح في بيان إن “قوة مشتركة من لواء 13 التابع لقيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي ومديرية مكافحة المخدرات في الانبار تمكنت من القاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته 20 الف حبة […]

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