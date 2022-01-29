قريبا.. إطلاق مبادرة إقراض للفلاحين

2022/01/29 | 22:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعض المشاريع تعرضت إلى النهب والسلب.

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