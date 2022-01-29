2022/01/29 | 22:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت شركة أبل إطلاقها ميزة لهواتف آيفون تسمح باستخدام التعرف على الوجه مع وجود الكمامة والتي طال انتظارها.

وظهرت هذه الميزة في التحديث التجريبي الجديد (IOS 15.4 Beta) الذي أطلقته آبل مؤخرا، وسيكون متاحا للمطورين والأشخاص الذين يستخدمون الإصدارات التجريبية من تحديثات آيفون.

وتعمل هذه التقنية من خلال التعرف على المنطقة المحيطة بالعين خلال ارتداء الكمامة أو قناع الوجه.

وكان يمكن إلغاء قفل شاشة هواتف آيفون بوجود الكمامة فقط عندما يكون المستخدم مرتديا ساعة أبل، لكن الخيار الجديد الذي وفرته شركة أبل يلغي الحاجة لوجود الساعة.

وتعمل هذه الميزة حتى في حال ارتداء الكمامة والنظارات الطبية، لكنها لا تعمل في حال ارتداء نظارات شمسية، كما لا تشمل هذه الميزة في الوقت الحاضر جميع مستخدمي هواتف آيفون، بل ستقتصر على الأشخاص الذين يمتلكون اصدارات آيفون 12 وآيفون 13، بمختلف أنواعها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبل تطلق ميزة طال انتظارها لهواتف آيفون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبل تطلق ميزة طال انتظارها لهواتف آيفون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).