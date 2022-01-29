العراق.. اعتقال منفذ هجوم مطار بغداد الدولي (تفاصيل) - عاجل

2022/01/29 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال منفذ هجوم مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) انه "تمكنت القوات الأمنية من اعتقال منفذ هجوم مطار بغداد الدولي المدعو اكرم القيسي قرب منطقة الدوز من قبل الاجهزة الاستخباراتية".وأضاف "هو الان قيد التحقيق من قبل أجهزة الاستخبارات لمعرفة الجهة التي تقف خلفه والاشخاص الآخرين المتورطين معه بعملية قصف مطار بغداد الدولي".

من جانبه أكد النائب عن الفتح احمد الموسوي اعتقال منفذ جريمة المطار.

وقال الموسوي في تغريدة له تلقتها (بغداد اليوم) انه "تم اعتقال المدعو اكرم محمود القيسي على طريق الدوز الذي اعترف بارتكابه جريمة قصف مطار بغداد بتوجيهات من قبل جهات تعمل لصالح الامريكان".

وأضاف "وهنالك اوامر عليا بالتستر على الموضوع دليل على مدى التدخل الخارجي في الازمة السياسية وأذكاء نار الفتنة بين ابناء الوطن الواحد".

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