2022/01/29 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التحقَ، اليوم الجمعة، كلٌ من اللاعبين (علي حصني وسجاد جاسم وكرار نبيل وسامح سعيد) بوفدِ المنتخب الوطنيّ في بيروت.وكان وفدُ المنتخبِ الوطنيّ قد وصلَ، عصر اليوم، إلى لبنان استعداداً لمواجهةِ نظيره المنتخبِ اللبناني يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفياتِ المُؤهلةِ لمونديال قطر 2022.على صعيدٍ متصلٍ، ستجري المباراةُ على ملعبِ صيدا، وبحضورٍ جماهيري بنسبةِ 60% من سعةِ الملعبِ الاستيعابيّة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحاق أربعة لاعبين في صفوف المنتخب الوطني في بيروت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحاق أربعة لاعبين في صفوف المنتخب الوطني في بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).