حزب الماني يحذر من الوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا

2022/01/29 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حذر زعيم حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” في ألمانيا فريدريخ ميرتس، من الوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا، مؤكدا ان الاتحاد الأوروبي “أخطأ بالتأكيد” عندما أبرم اتفاقية شراكة مع أوكرانيا.وقال في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت”: “هناك قرار الناتو لعام 2008، والذي بموجبه لن يتم قبول أوكرانيا حتى وقت معين”.واتهم ميرتس المستشار الألماني […]

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