2022/01/29 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الإسرائيلي يجري زيارة "تاريخية" للإمارات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإسرائيلي يجري زيارة "تاريخية" للإمارات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإسرائيلي يجري زيارة "تاريخية" للإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).