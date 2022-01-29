2022/01/29 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يختتم زيارته إلى الإمارات بلقاء عدّد من المسؤولين اربيل – فريد حسن عاد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني إلى أربيل، ، بعد زيارة وصفت بالناجحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها ولي عهد ابوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، وعدداً من كبار المسؤولين الإماراتيين.وقال بيان تلقته […]

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