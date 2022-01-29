مديره ينفي تعرض مطار اربيل لأي هجوم

2022/01/29 | 22:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى مدير مطار اربيل ، احمد هوشيار، اليوم السبت، تعرض المطاري لأي هجوم ارهابي.وذكر بيان لمكتب هوشيار، تلقته “ايرث نيوز”، ان “مطار اربيل لم يتعرض لأي قصف او هجوم ارهابي وما نشر من اخبار حول استهداف المطار ليست سوى اشاعات مغرضة”.واضاف ان “على المؤسسات الاعلامية توخي الحذر في نقل الاخبار واخذ المعلومة […]

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