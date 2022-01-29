اعتقال شخص متهم بالمشاركة بقصف مطار بغداد

2022/01/29 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال شخص متهم بالمشاركة بقصف مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سيطرة تابعة للداخلية ضمن قاطع فوج المشاة الثالث تلقي القبض على المدعو (ا.م.ر) يسكن قضاء ابو غريب كونه متشبه به بعمليات قصف مطار بغداد الدولي الاخيرة".

وكان مطار بغداد الدولي تعرض فجر أمس الجمعة لقصف بصواريخ عدة، ما اسفر عن تضرر احدى الطائرات الجاثمة في المطار.

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