طيران الجيش يطيح بعدد من عناصر 'داعش' في حاوي العظيم

2022/01/29 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بأن طيران الجيش اطاح بعدد من عناصر "داعش" في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "ثائراً لشهداء ديالى، طيران الجيش ينفذ ضربة جوية دقيقة تطيح بعدد من عناصر داعش في حاوي العظيم".

وقبل أيام، استشهد 11 منتسباً في الجيش العراقي بينهم ضابط، اثر تعرض "داعشي" في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

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