الصحة العراقية تتحدث عن تطورات المتحور الجديد من فيروس كورونا وتوجه تحذيراً

2022/01/29 | 22:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الصحة، السبت، عدم، تسجيل أي حالة وفاة بمتحور "أوميكرون" في محافظة ذي قار، مبينة أن أغلب ما يسجل حالياً من إصابات هي لأشخاص غير مطعمين باللقاح المضاد للفيروس الوبائي.

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وقال المتحدث باسم الصحة سيف البدر في حديث للقناة الرسمية، تابعه "ناس" (29 كانون الثاني 2022)، إنه "اتصل بمدير عام صحة ذي قار، ونفى له تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بمتحور أوميكرون، وأيضاً نحن ننفي في وزارة الصحة حدوث ذلك، ونطلب من وسائل الإعلام عدم الاستعجال بنشر أي أخبار دون التحقق منها".

وأضاف "بالمقابل من الممكن أن تحدث وفيات بأي متحور نتيجة تسجيل إصابات به"، لافتاً إلى أن "فئات الاختطار إن أصيبت بمتحورات كورونا فمن الممكن أن تتفاقم الحالة وتؤدي للوفاة".

وبخصوص الإصابات بأوميكرون أكد البدر أن "الإصابات بالمتحور تصل للثلث وترتفع للنصف وربما يزداد الأمر في الأيام المقبلة، ونحن نتابع ما يحدث في العالم من ارتفاع بعدد الإصابات بالمتحور كونه سريع الانتشار".

وأكد أن "الغالبية العظمى من الإصابات بكورونا في هذه الموجة هي لغير مطعمين بلقاح كورونا، ونؤكد أن الجرعتين الأولى والثانية توفران حماية عالية وأن أصيب أي شخص ملقح فستكون إصابته طفيفة ولن يحتاج للدخول إلى المستشفى وهو ما سجلناه عمليا".

وبشأن مقترحات الوزارة للتعامل مع تزايد الإصابات وشيوع حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين أشار البدر إلى أن "اتخاذ إي قرار بشأن العودة للحظر من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ونحذر من الدخول بمرحلة وبائية أخطر من سابقاتها وندعو للالتزام بالوقاية وتلقي اللقاحات لتجنب الخطر".

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