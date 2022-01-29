نفي رسمي بعدم تعرض مطار أربيل إلى هجوم

2022/01/29 | 22:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفى مدير مطار أربيل الدولي، احمد هوشيار، تعرض المطار لهجوم.وقال هوشيار، أنه ينفي تعرض مطار أربيل الى هجوم مساء اليوم، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار واخذ الاخبار من الجهات المختصة ذات العلاقة.

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