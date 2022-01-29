الاستخبارات العسكرية تعلن تدمير نفق للدواعش في الانبار

2022/01/29 | 22:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، تدمير نفق لإرهابيي داعش في محافظة الانبار.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ضمن مهامها للبحث والتفتيش عن اوكار ومخابئ عصابات داعش الارهابية واستنادا الى معلومات دقيقة لقسم استخبارات عمليات الجزيرة وبالتنسيق مع استخبارات لواء المشاة ٢٩ واستخبارات الفوج الرابع لواء المشاة٣٠ وبمشاركة قوة برية من الفوج تم العثور على نفق لعصابات داعش الارهابي "، مبينة ان "النفق كان يستخدم للتخفي وايواء الارهابيين في منطقة وادي الحجية بناحية كبيسة - قضاء هيت في الانبار" .وأضافت، أن " مفارز الجهد الهندسي المرافقة للقوة قامت بتدمير النفق بالكامل".

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