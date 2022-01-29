2022/01/29 | 22:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة مقتل “مفرزة داعش” المسؤولة عن مجزرة العظيم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل “مفرزة داعش” المسؤولة عن مجزرة العظيم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل “مفرزة داعش” المسؤولة عن مجزرة العظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).