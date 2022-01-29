النمسا تعتزم تخفيف قيود كورونا في شباط المقبل  

2022/01/29 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اليوم السبت، إن بلاده ستبدأ في تخفيف القيود المتعلقة بـ”كوفيد-19″ في 5 فبراير المقبل، حيث ستمدد ساعات عمل المطاعم والمتاجر حتى منتصف الليل، وستسمح بأن يصل عدد المشاركين في الفعاليات إلى 50 بدلاً من 25، إلى جانب إجراءات أخرى.وستبدأ النمسا في تخفيف القيود المتعلقة بـ”كوفيد-19″، بعد انخفاض […]

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