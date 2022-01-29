2022/01/29 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

خدع مواطن مصري، المملكة المتحدة، بأكثر من 113 ألف جنيه إسترليني بعد أن ادعى أنه طالب لجوع عراقي، مكتسبا الفوائد بطريقة احتيالية.

وجاء الرجل المصري، محمد السلامة، البالغ من العمر 56 عامًا، إلى المملكة المتحدة في عام 2002 وأخبر السلطات أنه عراقي، مما سمح له بطلب اللجوء والحصول على العديد من المزايا.

وبحسب تقرير موقع "stokesentinel" الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فأن"سلامة، خدع المملكة المتحدة بحوالي 113،267.11 جنيه إسترليني قبل ان يتم اكتشاف احتياله بعد 17 عاما".

وأضاف التقرير أن "سلامة في السجن الأن ولمدة ثلاث سنوات بعد محاكمته في محكمة ستوك أون ترينت".

وقال مدعي المحكمة، أندرو والاس: إن "الرجل جاء إلى البلد وبذل كل ما في وسعه للتظاهر بأنه عراقي، باختصار خدع النظام وجاء من دولة أخرى للقيام بذلك".

ولفت تقرير الموقع الى أن "سلامة رفض التهم الموجهة اليه، والمتمثلة بالحصول على إذن للدخول أو البقاء في المملكة المتحدة عن طريق الخداع والتزوير، وتقديم مستندات مزورة للحصول على منفعة عن طريق الخداع والاحتيال عن طريق تقديم إقرارات كاذبة للحصول على جواز سفر بريطاني"، مضيفاً "لكنه أدين بجميع التهم الثلاث بعد المحاكمة".

وفي 9 أيار 2002 وصل سلامة إلى المملكة المتحدة على ظهر شاحنة، وزعم أنه مواطن عراقي طلب اللجوء في المملكة المتحدة، بعد يومين من وصوله، إذ طالب بمزايا دعم اللجوء الوطني وقدم معلومات خاطئة عن نفسه، ونتيجة لذلك، تمكن من المطالبة بمجموعة متنوعة من المزايا الأخرى التي حصل عليها.

واضافة الى ذلك، لقد ارتكب عملية احتيال من خلال التقدم بطلب للحصول على مستندات، وبلغت ذروتها في إصدار جواز سفر بريطاني باسم مزيف، حيث استخدم جواز السفر المزور للقيام بزيارات إلى زوجته وأطفاله في مصر، لكنه عاد إلى البلاد وحافظ على هويته المزورة وعلاقاته الجديدة في المملكة واستمر في المطالبة بالمزايا التي لا يستحقها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهر بأنه لاجئ عراقي.. مصري يخدع بريطانيا بمبلغ 113 ألف جنيه إسترليني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهر بأنه لاجئ عراقي.. مصري يخدع بريطانيا بمبلغ 113 ألف جنيه إسترليني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).