تركيا تستقطب اكثر من 30 مليون سائح خلال العام الماضي

2022/01/29 | 22:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي عن تجاوز عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال العام الماضي حاجز 30 مليون سائح.وقال أرصوي في تغريدة مقتضبة على تويتر اليوم : ان "عدد الوافدين إلى تركيا من السياح الاجانب خلال العام الماضي تجاوز 30 مليون سائح"./انتهى

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