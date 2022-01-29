وتبقى سوريا قلعتنا الاخيرة - غسان ابو نجم

2022/01/29 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_ابو_نجم وتبقى سوريا قلعتنا الاخيرهفي مقالة سابقة كتبتها حول سوريا تحت عنوان رياح التطبيع تهب على سوريا اوضحت فيها حجم المؤامرة التي تعرضت لها والصمود الأسطوري للشعب والجيش والقيادة السورية في وجه الحرب الكونية والمحاولات التي تجري لاخضاع سوريا والحاقها بركب التطبيع عبر الدبلوماسية التي تفوح منها رائحة الكاز والغاز ومخططات رأس الشر العالمي لحصار سوريا اقتصاديا بعد فشل الحل العسكري وتقديم اغراءات عبر ال ......





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