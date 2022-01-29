الإعلام الأمني تعلن تدمير نفق للدواعش في الانبار

2022/01/29 | 22:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت خلية الإعلام الأمني، تدمير نفق لإرهابيي داعش في محافظة الانبار.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “ضمن مهامها للبحث والتفتيش عن اوكار ومخابئ عصابات داعش الارهابية واستنادا الى معلومات دقيقة لقسم استخبارات عمليات الجزيرة وبالتنسيق مع استخبارات لواء المشاة ٢٩ واستخبارات الفوج الرابع لواء المشاة٣٠ وبمشاركة قوة …

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