2022/01/29 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تترقب الجماهير العربية اللقاء الذي سيجمع الأحد، المنتخب المصري، ونظيره المغربي برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم، والصدام الكروي بين نجم الفراعنة، محمد صلاح، وصانع ألعاب أسود الأطلس، أشرف حكيمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح وحكيمي.. حرب النجوم على مربع الذهب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح وحكيمي.. حرب النجوم على مربع الذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).