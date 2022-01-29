الأمن الوطني يعلن مقتل المفرزة المسؤولة عن 'حادثة العظيم'

2022/01/29 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الامن الوطني، السبت، عن مقتل تسعة عناصر من "داعش" في العظيم بمحافظة ديالى.

وقال الجهاز في بيان إنه قام بـ"عملية نوعية مع العمليات المشتركة بضربات جوية في حاوي العظيم وتم قتل المفرزة المسؤولة عن قتل سرية الجيش العراقي في حاوي العظيم ومكونة من ٩ عناصر من التنظيم".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، بأن طيران الجيش اطاح بعدد من عناصر "داعش" في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.

وقبل أيام، استشهد 11 منتسباً في الجيش العراقي بينهم ضابط، اثر تعرض "داعشي" في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

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