2022/01/29 | 22:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت التعاقد مع أداما تراوري البالغ 26 عاما قادما من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة.وذكرت العديد من التقارير أن أداما سينضم لبرشلونة على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.ويعد تراوري البالغ 26 عاما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. برشلونة يضم تراوري من وولفرهامبتون الإنجليزي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. برشلونة يضم تراوري من وولفرهامبتون الإنجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).